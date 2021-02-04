Скончался врезавшийся в дерево на "ватрушке" московский подросток

В московской больнице скончался 15-летний подросток, врезавшийся в дерево во время катания на тюбинге. Врачи без малого месяц боролись за его жизнь, но их усилия оказались тщетны.

Страшный случай произошел днем 9 января в 1-м Миргородском переулке. Двое школьников уговорили 25-летнего знакомого покатать их на машине, причем не в салоне, а на привязанной к автомобилю "ватрушке". Во время очередного заезда надувной снаряд на скорости под 60 километров в час врезался в дерево на обочине.

Владелец Ford сбежал с места происшествия, но был задержан через несколько часов. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, отеком мозга, травматическим шоком и другими травмами, почти месяц он провел в реанимации Морозовской детской городской больницы, но выходить его не удалось.

Водителю, которого отпустили под подписку о невыезде, инкриминировали нарушение, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, но теперь дело будет переквалифицировано.