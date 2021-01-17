"Ватрушки", квадроциклы, снегоходы: нелепая смерть в разгар веселья

Нелепая смерть в разгар веселья. В Митине погиб 10-летний мальчик. Он катался на "ватрушке" в парке. Скорая приехала быстро, но спасать было уже некого. Ребенок скончался до прибытия врачей. Крутой склон, неуправляемая "ватрушка": на огромной скорости школьник ударился головой о металлические качели. Бригада медиков уехала, и вот на склонах снова появляются дети.

Этот склон в Митине – народный. Никто его не обустраивал, и за безопасностью тоже никто не следил.

Через неработающий ручной мегафон докричаться до родителей с детьми и предупредить их об опасности не получается. Да они и не хотят слушать, потому что сами в детстве катались с горок, и все было нормально. Меж тем управлять тюбингом сложно, на необорудованном склоне это опасная игрушка.

Оборудованной трассы для тюбинга здесь нет, а горки образовались стихийно – из-за рельефа местности. После гибели ребенка место происшествия оцепили, но оцепление условное. Стоит пройти несколько метров – и вот еще один спуск, более опасный: с деревьями на склоне и металлическими перилами внизу. Там было крайне небезопасно из-за образовавшегося трамплина, на котором "ватрушка" может развивать скорость порядка 50 км/ч. И если от дальнего забора забраться – это просто смертоубийство! Парк в Митине сейчас проверяют Следственный комитет и прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Обледенелый спуск в Красногорске – самый экстремальный в городе. Трамплин по ходу движения – мгновение в воздухе – и прямиком на проезжую часть. Дети на ледянках то и дело оказываются на бульваре Космонавтов. И хотя родители пытаются ловить детей у склона – получается это не всегда. Водители это место уже знают и стараются сбрасывать скорость.

"Я думаю, это опасно, конечно. Я бы ребенка не отпустили с этой горки кататься", – заявил шофер.

В подмосковном Щелкове девочка на "ватрушке" выехала на середину реки. Чтобы спасти ребенка, очевидцам пришлось нырять в ледяную воду. Спуск с горки от воды всего в нескольких метрах.

Только за две недели с начала года после таких заездов травмы получили десятки человек. В основном, дети.

"Это ваши дети!!! Они вылетают на лед, сегодня ее спасли, а завтра, может, уже случай, который уже нельзя повернуть назад будет!" – возмущается сотрудник службы спасения Сергей Ряузов.

Четыре тысячи рублей – цена экстрима для тех, кому мало "ватрушки". Без шлема, без прав, скорость под сотню, бурьян и колдобины. Настоящая "трасса смерти". Такие заезды часто заканчиваются плачевно. Модные зимние развлечения каждый сезон уносят жизни. Катаясь на снегоходе, погиб знаменитый ведущий детских программ Сергей Супонев. В 2001-м он не справился с управлением и врезался в дерево. Управление снегоходом – только с удостоверением тракториста и открытой категорией "А-1". Это по закону. В идеале – еще и под присмотром инструктора.