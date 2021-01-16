"Ватрушки" смерти: почему гибнут дети

Под занавес новогодних каникул в столичном районе Митино произошло трагическое ЧП. Катаясь на так называемой ватрушке, насмерть разбился 10-летний школьник. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Однако вот кто будет отвечать за гибель ребенка, непонятно – трасса в лесопарке была необорудованной.

Всего за полмесяца в стране произошли десятки подобных ЧП. Какую опасность таят в себе санки, коньки и тюбинги? И кто научит детей и взрослых правильно пользоваться этим коварным инвентарем?

Склон в Митино на северо-западе Москвы, где погиб 10-летний школьник, называют народным. Его никто не обустраивал, и за безопасностью здесь никто не следит. Накатанный спуск пересекает тротуар и ведет прямиком на замерзший Рождественский пруд. На пути – массивные качели. В них и врезался мальчик. Врачи приехали быстро, но спасти ребенка не смогли.

Подобных, "диких", мест полно в каждом городе. Дети и взрослые катаются на свой страх и риск. Горки, порой, появляются сами собой, из пологих склонов.}

Так называемая ватрушка, в отличие от саней или лыж, абсолютно не управляема: закручивается вокруг своей оси, мгновенно развивает высокую скорость, может разогнаться до более чем 40 километров в час. Обуздать ее не просто даже взрослому человеку, что уж говорить о ребенке. И хорошо, если на пути не встретится кочка и тюбинг не подлетит, иначе мягкой посадки ждать не стоит.

Планы на новогодние каникулы у самарца Александра Курочкина разбились о дерево где-то в лесу под Тольятти – там он катался на необорудованном спуске. Зимняя забава обернулась переломом черепа, кровоизлиянием, поражением головного мозга. Трое суток мужчина провел без сознания.

"Я на этой ватрушке скатывался по этой крутой горке. И как это получилось, то ли ватрушка подскочила, не помню, мне сестра уже рассказывала, головой так врезался в дерево, что мне этим деревом левую часть головы вдавило", – рассказывает Александр Курочкин.

На горку, где получил увечья Александр, и сегодня приходят десятки человек. Родители с детьми лавируют между соснами.

Спасатели на снегоходах ежедневно патрулируют опасные склоны. Оказывают первую медицинскую помощь. Эту девушку пришлось эвакуировать. Упала с тюбинга – сломала ногу.

"Справа, слева стоят массивные деревья. Есть другие менее крутые места. Но людям становится меньше интересно, ну, соответственно, выбирают опасные места", – отмечает директор Центра гражданской защиты городского округа Тольятти Андрей Дербенев.

Опасный ватрушечный бум и в Башкирии. Местные спасатели проводят необычный эксперимент. Сажают на надувную подушку резиновый манекен. Он весит примерно как школьник младших классов. Тюбинг отправляют в свободное скольжение. Мягкий старт и жесткий финиш – куклу закручивает и заносит в дерево. В больницах Уфы сейчас – шестеро травмированных детей. В семье Габдуллиных ватрушки теперь только к чаю.

"Катилась, и в меня мальчик врезался. Их было трое, двое мне помогли подняться. Как будто током ударило сильно", – вспоминает о происшествии маленькая Эвелина Габдуллина.

В Новосибирске в первый день нового года на горке погибла восьмилетняя девочка – на скорости более 40 километров в час врезалась в металлическую конструкцию. Следователи начали проверку. Вопросы – к руководству горнолыжной трассы, где произошел несчастный случай.

Оказалось, девочка каталась со своей тетей. Они самовольно проникли на базу. Теперь родственница под следствием.

"Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте. Стоит отметить, что с учетом условий катание на территории данного комплекса запрещено", – информирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Стоит отметить, что с учетом погодных условий катание на территории данного комплекса было запрещено.

Всего за полмесяца в стране погибли трое школьников, сотни пострадавших. В одной только Казани в первые недели нового года в больницу с переломами попали 25 детей.

"На попу садится, съезжает с горки, получает компрессионный перелом позвонков. Это на год ребенок выключен из жизни: шесть месяцев он ходит в корсете, шесть месяцев ему сидеть нельзя", – рассказывает о последствиях таких развлечений заведующий отделением травматологии и ортопедии Детской республиканской клинической больницы Республики Татарстан Алексей Глушков.

Чаще всего в травмах детей виноваты взрослые: отпускают малышей без присмотра или вместе покоряют опасную трассу.

– Не боитесь отправлять жену с дочкой? – интересуется корреспондент "Дежурной части" у мужчины на горке.

– Да нет.

– Они вон сейчас перевернулись.

– Ну ничего же не переломали, – успокаивает глава семейства.

Подмосковное Щелково. Кадры любительской съемки. В ледяной воде – человек. Мужчина бросился в Клязьму, чтобы спасти ребенка, который скатился с горки на тюбинге прямо в полынью.

Вот как раз кадр из этого любительского видео: ребенок на ватрушке в воде. Это изображение нанесли на предупреждающий баннер и повесили на забор. Любопытно, что ограждение здесь было установлено давно, но, как оказалось, никакого эффекта не имело.

Парадокс, но уже на следующий день на том же самом месте вновь чуть не погиб ребенок: на глазах матери трехлетняя девочка съехала с горы в воду. Геннадий Лаврентьев – один из тех, кто спас ребенка.

"Катаясь по вот этой горке на ватрушке, ребенок нырнул прямо вон в ту полынью. На тот момент мать с ребенком стояла уже в воде", – рассказывает и показывает Лаврентьев.

Вот эти кадры. Двое мужчин, рискуя провалиться под лед, пробираются к женщине с тюбингом. В нем – ее трехлетняя дочь. Геннадий быстро вытаскивает на берег ватрушку, в которую уже стала набираться вода.

А это шокирующее видео из Амурской области. Там родители додумались взять на буксир своего 10-летнего сына. Водитель кроссовера мчит наперерез внедорожнику, за которым на тюбинге несется ребенок. Мальчик чудом не пострадал.

Происшествием на Чигиринском водохранилище уже заинтересовались в прокуратуре. Вопросы – к родителям, которые поставили под угрозу жизнь собственного ребенка. Депутаты Госдумы предложили лишать водительских прав автомобилистов, которые привязывают к машинам так называемые ватрушки.

"К сожалению наши люди хотят испытать, что прочнее: голова, шлем или забор? В этом случае ответственность ложится на родителей", – говорит сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Съемка из личного архива бывшего члена сборной России по бобслею Дмитрия Пискунова. Профессиональный спортсмен, лежа на животе, мчит на надувной подушке, с трудом справляется с управлением и едва не врезается в дерево. Специально для съемочной группы "Дежурной части" бобслеист показывает приемы безопасного спуска.

"Именно в плане управления, это снаряд, который едет просто по прямой" – комментирует свои действия Дмитрий Пискунов.

По закону, ответственность за несчастные случаи на склонах должны нести владельцы этих трасс или дирекция парков, в которых они расположены.

"Если травма ребенка серьезная, то здесь можно говорить о таком виде ответственности, как халатность. Потому что любой объект развлечения, будь то детская площадка или еще что-то, всегда кому-то принадлежит", – разъясняет ситуацию юрист Роман Максимович.

Но нередко вина – на самих посетителях. Вот простой пример. Парк "Ростокинский акведук" в Москве. Оборудованный склон. Деревья внизу обмотаны поролоновым покрытием, везде таблички, предупреждающие о травматизме. Но десятки людей спешат на другой, стихийный, участок спуска, а специально выделенную трассу используют для подъема, ограждение – в качестве перил. Ведь пока ЧП на горке не было. Впрочем, и это, похоже, не остановит любителей экстрима. В столичном районе Митино, где погиб 10-летний школьник, опасное место даже не стали огораживать. И едва кареты скорой помощи уехали, горку вновь облюбовали дети и их родители.