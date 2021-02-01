Парапланерист совершил жесткую посадку на востоке Подмосковья

Пилот параплана получил тяжелые травмы после крушения на востоке Подмосковья. Мужчина, по предварительным данным, скончался по пути в больницу.

ЧП произошло около 15:30 1 февраля в районе деревни Федоровское, что в черте Сергиева Посада. При посадке, как сообщили очевидцы, 62-летний мужчина врезался в гараж.

Управлявшего летательным аппаратом мужчину погрузили в карету скорой помощи, но до больницы, как сообщил источник "Интерфакса" в городской администрации, он не доехал – скончался от полученных травм. В то же время ТАСС указывает, что пилот выжил.