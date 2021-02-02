Машина снесла мужчину, катавшегося по лыжной трассе. Видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей не самое обычное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшее воскресенье, 31 января, в районе Чуприяновки – поселка в Калининском районе Тверской области.

На записи видно, как автомобиль сбил мужчину, ехавшего по специализированной лыжной трассе. Известно, что лыжник отделался легкими травмами и сломанным инвентарем.

Как отмечают местные СМИ, трасса используется областной спортивной школой олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Виктора Капитонова, а участником аварии стал один из ее бывших воспитанников, решивший в выходной прокатиться по знакомым местам.

Отмечается, что это – первый инцидент подобного рода в истории школы. Известно, что в последнее время на территории вокруг трассы активно строились дачи и коттеджи, и через нее была проложена автомобильная дорога, на пересечении с которой и произошло ДТП.