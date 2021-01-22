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Ситуация в Донбассе 35 минут назад

22 января 2021 16:03

МИД РФ "расшифровал" сигналы от новой администрации США


Global Look Press

Сигналы от новой администрации США не позволяют рассчитывать на конструктивное участие Вашингтона в урегулировании на Украине.

Как передает ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

На Смоленской площади отметили, что расширение участников "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) возможно только при наличии общей позиции по этому вопросу, которой на сегодняшний день нет.

13 января в Берлине прошла шестичасовая встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию, которая не привела к каким-либо результатам.

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