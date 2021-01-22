МИД РФ "расшифровал" сигналы от новой администрации США

Сигналы от новой администрации США не позволяют рассчитывать на конструктивное участие Вашингтона в урегулировании на Украине.

Как передает ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

На Смоленской площади отметили, что расширение участников "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) возможно только при наличии общей позиции по этому вопросу, которой на сегодняшний день нет.

13 января в Берлине прошла шестичасовая встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию, которая не привела к каким-либо результатам.