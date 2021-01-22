За слив данных силовиков дали меньше, чем за рисунки на их щитах

В Белоруссии на три месяца арестовали почтальона, отправившую в оппозиционный telegram-чат личные данные сотрудников милиции. Как сообщили в правозащитном центре "Весна", такое решение в пятницу, 22 января, вынес суд Первомайского района Минска.

Личные данные правоохранителей 56-летняя Лариса Тонкошкур взяла из картотеки подписчиков издания "На страже". В итоге пострадавшими были признаны 35 человек, среди которых есть как действующие, так и уволенные сотрудники милиции и автоинспекции.

Прокурор запросил для сотрудницы почты три месяца ареста – такое наказание суд и назначил.

Тем временем Октябрьский суд белорусской столицы приговорил к двум годам лишения свободы 18-летнюю Софию Малашевич, которая на одной из акций протеста разрисовала из баллончика щиты силовиков. Полтора года заключения получил товарищ Малашевич Тихон Клюкач. Молодых людей признали виновными в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Малашевич обвинили еще и в публичном оскорблении президента.

В прокуратуре Минска сообщили также, что мужчина 1987 года рождения (его имя не называется) получил полтора года лишения свободы за то, что повредил стекло милицейской машины. В ведомстве уточнили, что совершил он это из хулиганских побуждений в присутствии других граждан.

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. На них победил действующий лидер Александр Лукашенко. Оппозиционеры не приняли результаты голосования, сочтя их сфальсифицированными. Устроенные ими протестные акции переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.