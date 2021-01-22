Потерявшуюся во Всеволожске собаку нашли на льдине в Кронштадте

В Кронштадте спасатели совместно с волонтерами сняли с дрейфующей льдины собаку. Позже выяснилось, что пес не бездомный. Около месяца назад от убежал из частного дома во Всеволожске, испугавшись взрывов петард. Хозяева уже потеряли всякую надежду найти домашнего питомца.

Испуганного пса заметили у одного из причала в Кронштадте матросы. Собака стояла на оторвавшейся льдине около сухогруза. Для начала ему выложили мостик из поддонов и досок, но животное категорически отказалось на него ступать. Опасность заключалась в то, что судно должно было выходить в море. Включенные двигатели раскручивают винты, те в свою очередь разбивают лед – пес просто мог погибнуть.

Моряки приняли решение вызвать Службу спасения животных, передает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1" и "Россия 24". Специалисты быстро провели спасательную операцию. Собаку отогрели, покормили, вскоре она встретится со своими хозяевами.