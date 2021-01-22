Россия не собирается задерживать и выдавать Гречушкина и Прокошева

Россия не будет задерживать и передавать иностранным государствам владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана Бориса Прокошева.

Как заявили РИА Новости в Генпрокуратуре, запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина и Прокошева не поступали. Они являются гражданами РФ, поэтому не подлежат выдаче другому государству.

Ранее ордер на их арест выдал Интерпол в связи с делом о взрыве в Бейруте в августе 2020 года. Также был выдан ордер на арест предпринимателя из Португалии, который проводил оценку склада, где хранилось взрывоопасное вещество.

Сухогруз Rhosus, принадлежавший Игорю Гречушкину, перевозил селитру из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок сделал незапланированную остановку в Ливане. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Гречушкин, ставший банкротом, бросил экипаж в Бейруте без зарплаты и продовольствия. Капитаном судна был Борис Прокошев. В 2014 году селитру выгрузили в один из ангаров в порту Бейрута.

В результате взрыва, прогремевшего 4 августа 2020-го, погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, сильно пострадали системы электро- и водоснабжения столицы. Столицу Ливана признали районом бедствия, в городе полтора месяца действовал режим чрезвычайного положения.