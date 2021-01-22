Из-за краски для волос у девушки деформировалась голова

Во Франции девушка решила покрасить волосы, но столкнулась с неожиданным результатом. Ее лицо значительно деформировалось после процедуры.

Как сообщает Le Parisien, жертвой краски для волос стала 19-летняя Эстель. Девушка купила продукцию в супермаркете. Речь идет об известном бренде, но каком именно, не уточняется.

В инструкции к использованию краски всегда пишется о том, что сначала нужно сделать тест на аллергическую реакцию. Эстель так и поступила, но ждала результат не 48 часов, как полагается, а всего 30 минут. Француженка не скрывает того, что сама допустила ошибку.

Девушка перекрасилась из блондинки в брюнетку. Спустя несколько часов кожа головы начала чесаться, а ее окружность увеличилась с 56 до 63 сантиметров. Эстель решила обратиться к врачам. По пути в больницу она стала задыхаться, поскольку ее язык опух, а сердце забилось слишком часто.

В результате врачи продержали девушку в медицинском учреждении всю ночь, вкололи ей адреналин. На следующий день состояние француженки нормализовалось.

Судя по всему, аллергическую реакцию у Эстель вызвал парафенилендиамин (PPD). Впервые его использовали 150 лет назад. Данный компонент по-прежнему является одним из основных химических веществ, которое применяется в красках для волос.