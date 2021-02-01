олицейские применили перцовый спрей против закованной в наручники девятилетней девочки

Девять полицейских участвовали в задержании девятилетней девочки в американском Рочестере (штат Нью-Йорк), которая планировала уехать к отцу. Стражей порядка вызвала мать ребенка, поскольку опасалась, что та может навредить себе. В итоге все закончилось тем, что девочку уложили на землю, заковали в наручники и распылили газ в лицо, после чего доставили в больницу, сообщает NBC.

Наделавший шуму инцидент произошел днем 29 января. По уверениям матери, ее дочь планировала угнать ее машину, чтобы добраться до отца. Уговорить ее остаться дома она не смогла, более того, девочка принялась угрожать ей расправой, если не получит свободу.

Полицейский остановил юную путешественницу на улице, спустя пару минут подоспела и ее мать. Помирить их не удалось, как и прийти к какому-то согласию. Девочка рвалась в сторону и постоянно кричала "Я хочу к папе!". Когда прибыл второй правоохранитель, она предприняла попытку удрать: ударила служителя закона ногой, но вырваться у нее не получилось.

После этого полицейские уложили школьницу на землю и заковали ее в наручники, однако затолкать свободолюбивую девочку в машину у них не получилось. Применять чрезмерную силу они не рискнули, но спокойно распылили ей в лицо перцовый баллончик, после чего закрыли двери автомобиля и отправились в больницу. После оказания первой помощи успокоившуюся девочку отправили домой, к матери.

В настоящее время проводится служебное расследование, призванное установить, насколько правомерно действовали служители закона. Мэр Рочестера уже выразила свою озабоченность поведением стражей порядка, особо отметив, что у нее 10-летний ребенок и "это не те кадры, которые хочет видеть любая мама".