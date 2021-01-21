В Филадельфии 9-летняя девочка скончалась от выстрела в голову

Трагедия случилась, когда троих детей оставили без присмотра в доме, где хранилось оружие, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Обстоятельства трагической гибели ребенка пока не ясны. По словам полицейских, о происшествии, которое случилось днем, 20 января, им сообщил 12-летний подросток. В момент выстрела он находился в доме вместе с девочкой.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, пострадавшая была еще жива. Ее доставили в больницу в критическом состоянии с огнестрельным ранением головы. Через два часа ребенок скончался.

Мальчики, которые находились в доме в момент трагедии, были доставлены в участок для опроса. По словам полицейских, речь, скорее всего, идет о несчастном случае.

На данный момент известно, что троих детей – 9-летнюю девочку и мальчиков 5 и 12 лет – взрослые оставили дома одних. Стражи порядка помимо пистолета, из которого была убита девочка, нашли на месте происшествия еще две единицы огнестрельного оружия. С родителями погибшей полицейским связаться пока не удалось. Расследование продолжается.