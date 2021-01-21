Девочку, погибшую в Филадельфии, мог застрелить 5-летний мальчик

Как сообщает CBS Philly, ссылаясь на информацию, озвученную полицейскими, причиной смерти 9-летнеей девочки стал выстрел, сделанный маленьким мальчиком. Дети находились дома без присмотра взрослых.

Напомним, трагедия с Северной Филадельфии произошла утром, 20 января. Троих детей – 9-летнюю девочку, и мальчиков 5 и 12 лет – родители оставили одних дома, где хранилось оружие. Как в руки маленького мальчика попал пистолет, пока непонятно, но, по предварительной информации, ребенок выстрелил и ранил девочку в голову.

О происшествии в полицию сообщил 12-летний мальчик, который присутствовал при происшествии. Девочку госпитализировали, но ранение оказалось смертельным.

Обвинения в связи с гибелью ребенка будут предъявлены отцу девочки. Сейчас он арестован. По данным полиции, мужчина не имел права владеть оружием, при этом стражи порядка нашли на месте происшествия два пистолета. Причины и точные обстоятельства трагедии пока не выяснены.