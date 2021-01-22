Турция заявила, что ее не берут в ЕС по политическим причинам

В Анкаре заявили, что Турция готова выполнить все требования для вступления в Евросоюз, но ее не берут туда по политическим причинам. С таким мнением выступил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

"По вступлению в ЕС мы всегда готовы выполнять требования​​​. Осталось четыре критерия, которые надо выполнить, но основные претензии к нам связаны с политическими причинами", – цитирует министра РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, где он находится с визитом, Чавушоглу отметил, что таможенное соглашение было бы выгодно и для Турции, и для ЕС, но оно "пока стоит на месте". Также он указал на необходимость перехода на безвизовый режим. По словам министра, Турция ждет от Евросоюза конкретных шагов по этим вопросам, а также по вопросу борьбы с терроризмом.

"Турция держит слово. Нужно, чтобы и ЕС это делал", – заключил Чавушоглу.

Анкара подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, но переговоры по этой теме начались только в 2005-м. Впоследствии они несколько раз приостанавливались из-за разногласий. В 2016 ЕС возобновил их в обмен на обещание Турции способствовать снижению притока мигрантов в Европу.