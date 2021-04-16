Чавушоглу "поставил на место" Дендиаса, считает Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встал на защиту министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Ранее политик вступил в спор с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Эрдоган считает, что Чавушоглу поставил иностранного политика на место в ответ на его поведение и отношение, сообщают турецкие СМИ.

Инцидент между министрами произошел накануне. Чавушоглу и Дендиас провели в Анкаре переговоры, закончившиеся перепалкой. Во время разговора греческий министр обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье. Никос Дендиас предупредил, что ЕС введет санкции против Турции.

Чавушоглу, в свою очередь, счел обвинения со стороны коллеги недопустимыми. Турецкий министр указал на обязанность страны защищать свои права.

В 2020 году между Турцией и Грецией произошло обострение в отношениях. Причиной стала ситуация в восточном Средиземноморье. Там Анкара ведет геологоразведочную деятельность.