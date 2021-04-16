Турецкий лидер обсудил с генсеком НАТО Россию и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В канцелярии турецкого лидера сообщили, что в ходе разговора обсуждались региональные темы.

В первую очередь речь шла о кризисе в отношениях России и Украины, передает ТАСС. Также Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Эгейском и Средиземном морях, Ливию и Афганистан.

"Президент Эрдоган сообщил, что верит в необходимость урегулирования кризиса между Россией и Украиной путем диалога с учетом территориальной целостности Украины и Минских соглашений", – отметили в канцелярии турецкого лидера.

11 апреля Эрдоган заявил, что Турция предпринимает все усилия для снижения напряженности в российско-украинских отношений. Перед этим он провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленский, на которых заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает "аннексию Крыма".