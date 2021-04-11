Эрдоган высказался о России и Украине

Анкара прилагает усилия, чтобы разрешить противоречия между Москвой и Киевом путем переговоров, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, выступая в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии.

Накануне Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленский, на которых заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает аннексии Крыма. После чего глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Эрдогана посетить Крым и посоветовал лучше выстраивать с полуостровом экономические отношения.

До этого Эрдоган беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным.