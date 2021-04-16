Нам не страшен карантин! Зеленский призвал украинцев массово отдыхать в Турции

Владимир Зеленский призвал украинцев помочь Турции справиться с финансовыми потерями от недостатка российских туристов. Видимо, по мнению лидера Незалежной, тревожная ситуация с эпидемией коронавируса – вовсе не помеха для туризма украинцев.

Зеленский обсудил ситуацию с президентом Турции Эрдоганом во время недавнего официального визита, напоминает РИА Новости. После того, как власти РФ закрыли авиационное сообщение с Анкарой и ее средиземноморскими курортами, туристический бизнес понес ощутимые убытки. Зеленский решил, что это удобный случай отблагодарить за поддержку турецкие власти и создать благоприятные условия для обоюдного посещения.

"Мы с президентом Турции говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию", – заявил Зеленский.