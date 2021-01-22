Схватка тигров в индийском национальном парке попала на видео

В Индии туристам удалось снять на видео драку тигров.

Схватка началась внезапно, когда один из хищников бросился на другого с грозным рыком. Второй огрызнулся, и тигры принялись мутузить друг друга лапами.

Противостояние закончилось также резко, как и началось: один из тигров лег на землю, видимо, признавая превосходство над собой, второй перестал на него нападать и величественно удалился.

Видео с потасовкой хищников было опубликовано 19 января сотрудником лесной охраны. Кадры были сняты в одном из национальных парков Индии, предположительно, в Гирском лесу.