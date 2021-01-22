Уфимец убил подругу, чтобы присвоить деньги от продажи квартиры

Жестокое преступление удалось раскрыть башкирским оперативникам. Фигурантом уголовного дела, которое уже передано в Верховный суд республики, стал 45-летний уфимец. Как передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", чтобы получить деньги от продажи квартиры, он задушил свою подругу.

События произошли в январе 2019 года. Следователи выяснили, что 35-летняя жительница Уфы выручила от продажи квартиры почти 2,5 миллиона рублей. Узнав о том, что подруга разбогатела, подозреваемый заманил ее в гаражный кооператив и задушил. Труп спрятал в смотровой гаражной яме. Спустя несколько месяцев мужчина решил перепрятать тело и закопал его в городском парке культуры и отдыха им. М.И. Калинина.

Все это время женщину считали без вести пропавшей. Но следователи-криминалисты продолжали поиски и обнаружили очевидца преступления.

- В результате следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками уголовного розыска был найден свидетель убийства женщины. На протяжении более полутора лет он скрывал информацию о преступлении, так как боялся расправы со стороны обвиняемого, — сообщили в региональном СКР.

В июне 2020 года подозреваемый был задержан. Вину в совершении преступления он не признал и при проведении следственных действий пытался бежать, нанеся сотруднику полиции удары лопатой.