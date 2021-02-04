Амурчанин задушил продавщицу поясом халата

В Амурской области мужчина задушил продавщицу поясом халата. Ранее судимый житель Селемджинского района планировал ограбить магазин. Для этого он похитил ключ и ждал, когда продавец уснет. Следует отметить, что в этот момент преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Попытавшись открыть дверь, он заметил что навстречу ему направляется свидетель, поэтому решил сначала понаблюдать за ситуаций из-за угла, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Когда кассир впустила клиента и не закрылась, мужчина проник в помещение и спрятался в туалете. Там он планировал подождать, пока женщина заснет, чтобы украсть деньги. Однако потерпевшая внезапно зашла в подсобку и увидела злоумышленника. В этот момент мужчина напал на продавщицу и нанес ей несколько ударов по голове. Женщина упала на пол, однако грабителя это не остановило, он схватил висящий на стеллаже пояс от халата и задушил ее, после чего украл 4,5 тысячи рублей.

По решению суда злоумышленника приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему в течение еще двух лет будет запрещено посещать массовые скопления людей и переезжать.