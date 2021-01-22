Кипр объявил об открытии границ для всех

С 1 марта Кипр снимет запрет на въезд граждан из 56 стран, туристы смогут посещать курорты без ограничений при наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщил сегодня заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос в эфире телеканала CyBC.

При этом зарубежные государства будут распределены по категориям, каждой из которых будет присвоен свой цвет в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Россия (вместе с Великобританией, Израилем, Украиной, Белоруссией, Египтом, Иорданией, Ливаном, ОАЭ и Саудовской Аравией) отнесена к "красной" зоне. Поэтому россиянам необходимо будет пройти тестирование на коронавирус как перед вылетом, так и уже на Кипре.

При этом туристам из "зеленой" зоны не нужно будет проходить тестирование, а путешественникам из "оранжевой" зоны необходимо будет предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет.

Ранее сообщалось, что с 27 января Россия возобновляет международное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.