Черногория отменяет для российских туристов все ограничения

Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.

Он подчеркнул, что кроме россиян ограничительные меры будут сняты в отношении граждан Белоруссии. Украины и Северной Македонии.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил о том, что с 14 мая страна открывает границы для российских туристов – с условием, что они привиты или имеют документы об отрицательном тесте на ковид.

Он подчеркнул, что Греция признает российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" и поэтому проблем с въездом не будет.