Грузовое судно потеряло 750 контейнеров во время шторма

Грузовое судно Maersk Essen во время шторма на севере Тихого океана потеряло 750 из 13,1 тысячи контейнеров, которые были на его борту. Это уже четвертое судно за последние три месяца, которое пострадало из-за "волнения" в этом регионе, а общее число пропавших контейнеров перевалило за 3 тысячи.

Maersk Essen направлялось из китайского Сямыня в Лос-Анджелес, но после произошедшего 16 января взяло курс на крупнейший мексиканский порт Лазаро Карденас, куда команда рассчитывает прибыть 28 января.

Известно, что судно взяло на борт в Поднебесной 13,1 тысячи 20-футовых контейнеров: более чем в 4 тысячах была мебель, еще в 850 – обувь, 170 были загружены электроникой, в 150 находились покрышки, а в 134 – спортинвентарь.

В последний день ноября 2020 года судно One Apus на севере Тихого океана потеряло 1816 контейнеров на пути из Китая порт Лонг-Бич, после чего взяло курс на Японию, где и остается по сей день.