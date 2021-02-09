"Прогресс" затоплен в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" затопили в Тихом океане.

Во вторник космический грузовик отстыковался от Международной космической станции. В 11:30 был включен двигатель на торможение. Спустя три с половиной минуты грузовик сошел с орбиты и прекратил свое существование в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе.

Следующий "Прогресс МС-16" отправится в космос 15 февраля с Байконура. Он доставит запас азота для пополнения атмосферы и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха, уточняет "Интерфакс".