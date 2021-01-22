Колесо, отвалившееся от приземляющего самолета, упало на жилой квартал

Необычный инцидент произошел в минувший четверг, 21 января, в районе аэропорта О'Хара – воздушной гавани Чикаго, расположенного в штате Иллинойс в США.

Как сообщают местные СМИ, у самолета Pilatus PC-12 авиакомпании Boutique Air, выполнявшего рейс BTQ835 из Мичигана, во время захода на посадку отвалилось колесо.

Деталь рухнула на жилой квартал в непосредственной близости от жилых домов, а воздушное судно, на борту которого находились семь человек, благополучно приземлилось, высекая искры из покрытия полосы.

По счастливой случайности, в результате ЧП никто не пострадал, специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.