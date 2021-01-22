Защитник "Челси" арендован "Миланом"

"Милан" взял в аренду защитника "Челси" Фикайо Томори. Срок договора рассчитан до конца сезона.

Фикайо Томори в текущем сезоне крайне редко попадал в основной состав. 23-летний англичанин провел всего четыре матча. Поэтому "Челси" решил отдать футболиста в аренду, чтобы тот смог получить игровую практику.

Это не первая аренда в карьере уроженца Канады и воспитанника "Челси". Футболист уже уходил в "Брайтон", "Халл Сити" и "Дерби Каунти". В сехоне 2019-21 Томори решулярно выходил в основе и вызывался в сборную Англии.