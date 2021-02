Упамекано может перебраться из "Лейпцига" в чемпионат Англии

Молодой игрок футбольной сборной Франции и немецкого "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано может поменять клубную прописку. При этом за темнокожим французом наблюдает "Бавария", но особенно его хотят видеть в чемпионате Англии.

С конца прошлого года оборонца сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и лондонский "Челси". Правда, как сообщают инсайдеры немецкого издания Bild, манкунианцы отказались от приобретения 22-летнего француза.

True ✅ @ManUtd have no more chance for a transfer of Dayot Upamecano @DieRotenBullen