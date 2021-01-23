TikTok частично заблокирован в Италии

После гибели в Палермо 10-летнего ребенка итальянское ведомство по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке в стране доступа к социальной сети TikTok – заблокированы аккаунты всех пользователей, чей возраст невозможно проверить документально.

Поводом для такого решения стал инцидент с 10-летней девочкой-пользователем, которая погибла, приняв в социальной сети опасный вызов на выносливость, передает ТАСС. По факту трагического инцидента проводится расследование, смартфон погибшего ребенка конфискован.

Как отмечают итальянские СМИ, ранее ведомство по защите персональных данных уже отмечало нарушения со стороны популярной китайской социальной сети. Так, TikTok не оказывает должного внимания защите прав несовершеннолетних, позволяя юным пользователям обойти при регистрации возрастной порог в 13 лет.