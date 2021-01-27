Опасные тренды в Сети: в Италии 10-летняя девочка умерла, участвуя в челлендже

Власти Италии изучают обстоятельства гибели 10-летней девочки. По версии следствия, причиной ее смерти мог стать челлендж в TikTok. Китайская социальная сеть обещает содействовать установлению истины. Пока же TikTok в Италии оказался частично заблокирован.

Трагедия произошла в городе Палермо. 10-летнюю Антонеллу нашли в ванной комнате без сознания и с телефоном в руке. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

"Реаниматологи сделали все, чтобы вернуть ребенка к жизни. Им удалось завести сердце. Но мозг слишком долго страдал от недостатка кислорода. После нескольких часов необратимой комы пришлось констатировать смерть", – рассказывает заведующая детской реанимацией Гаэтана Лазарро.

Сестра погибшей призналась родителям, что девочка перед смертью участвовала в "игре в блэкаут", то есть в опасном челлендже с задержкой дыхания. Родители ничего не подозревали: они были уверены, что дочка сидит в TikTok ради забавных видео.

"Иногда из-за возраста дети не осознают опасность экстремальных челленджей. Это может привести к смерти. Поэтому давайте забудем про игры. Необходимо обращать внимание на социальные сети, такие как TikTok. Родители часто считают их безвредными: там танцы, музыка, развлечения. Но на самом деле соцсети очень опасны", – отмечает педиатр Лука Бернардо.

Пользователи TikTok, среди которых большинство – школьники, часто призывают друг друга совершать некие действия, снимая происходящее на видео. Природа этого явления вполне объяснима, считают психологи.

"У человека есть такое понятие, как эмоциональное волнение. Оно возникает, когда есть толпа. В онлайне толпу заменяют люди, которые ставят комментарии, "лайки". Это подбивает совершать неразумные поступки. Дети и подростки – основная группа риска, если говорить о челленджах. Подросткам важно нахождение в социуме. Важно быть крутым, быть модным. Надо постараться в процессе воспитания развивать ребенка по-разному. Чтобы он не только сидел в смартфоне, но и читал, рисовал, занимался спортом. Тогда ребенок вырастет гармоничной личностью, и у него будет своя голова на плечах", – объясняет психолог Кристина Радина.

TikTok – далеко не единственное место процветания челленджей, отмечают эксперты. Все соцсети рано или поздно сталкиваются с проблемой – что делать с потенциально опасным контентом.

"В YouTube было очень много опасных челленджей, включая вождение машины с закрытыми глазами. YouTube изменил правила пользования и стал заранее блокировать видео с опасным контентом, а также сразу блокировать их авторов без разбора. Facebook сразу может сделать запрос предоставить документ и фотографию, чтобы верифицировать возраст. В TikTok пока такого нет. Есть и опасные челленджи, например, употребление таблеток. Этот челлендж был запущен еще в Америке, в Техасе. Такие челленджи, как трое подростков становятся в ряд. Сначала подпрыгивают крайние, потом тот, который посередине. Ему делают подножку, он падает затылком об землю. То есть это тоже опасный челлендж, который, к сожалению, повторяют. Такие видео TikTok раньше мало блокировал. Может, сейчас что-то изменится, и TikTok начнет больше их блокировать", – отмечает интернет-эксперт, специалист по SMM Станислав Антонов.

TikTok оказался навечно заблокирован в Индии – вместе с еще пятью десятками китайских приложений. По мнению индийского правительства, они наносят ущерб суверенитету и целостности страны, безопасности и общественному порядку. Пользователи жаловались, что программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

Согласно правилам TikTok, пользователю этой социальной сети должно быть по меньшей мере 13 лет, чтобы он мог записывать видео и смотреть чужой контент. Однако этот запрет можно элементарно обойти, указав другую дату рождения.

По законам Италии для регистрации ребенка младше 14 лет в социальной сети требуется согласие родителей или опекунов. После гибели 10-летней Антонеллы власти Италии начали расследование и частично заблокировали TikTok. Социальная сеть обязана выполнить требования местного законодательства к 15 февраля, чтобы наложенные ограничения были сняты.