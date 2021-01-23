Сотовые операторы не подтвердили данные о сбоях

Абоненты "Билайн" в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и других российских городах жалуются в субботу, 23 января, на проблемы с доступом в интернет. Примерно об этом же сообщают абоненты МТС в крупных городах.

Кроме того, пользователи отмечают сбои в работе "Ростелекома" и рассказывают о сложностях с доступом в Twitter. По информации ТАСС большинство жалоб приходит из Москвы: там проблемы с доступом к сайту появились у 100% пользователей.

Между тем в пресс-службе оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн") заявили, что информация о масштабном сбое у них не соответствует действительности. Правда, позже в пресс-службе уточнили, что наблюдают возросшую нагрузку на сеть "в отдельных районах", и предположили, что это "может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам". В "Ростелекоме" также сообщили, что их сеть работает в штатном режиме.

В пресс-службе же МТС, комментируя ситуацию, заметили, что у этого оператора сбоев в работе не наблюдается, но "присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных может приводить к снижению скорости мобильного интернета", пишет "Интерфакс".

Ранее сторонники арестованного блогера Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В этой связи на Пушкинской площади в Москве усилили меры безопасности. Акции в поддержку Навального уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. В Красноярске один из протестующих завернулся в бело-красно-белый флаг белоруской оппозиции.