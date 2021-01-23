РФПИ опроверг продажу бизнесмену двух миллионов доз "Спутника"

Российский фонд прямых инвестиций в субботу заявил, что информация о продаже 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" бизнесмену из Мексики Алехандро Коссио является фейком. Также РФПИ опроверг сведения о передаче Алехандро Коссио эксклюзивных прав на продажу вакцины в Мексике и Центральной Америке.

В РФПИ отметили, что в мире идет кампания по дезинформации о российской разработке. Порочащие слухи о вакцине производства Центра имени Гамалеи публикуются ночью и в выходные для усложнения их верификации.

В фонде попросили работников СМИ критически относиться недостоверным сведениям, пишет РИА Новости.

В Мексике разрешен ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и региональным правительствам. Прививочная кампания в Мексике началась 13 января

На следующей неделе планируется поставка в Мексику 400 тысяч доз "Спутника V".