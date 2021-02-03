Мексика выдала разрешение на применение "Спутника V"

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков выдала разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм.

Глава мексиканского Минздрава Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата. Страна рассчитывает в феврале получить 400 тысяч доз этой вакцины, в марте – миллион доз, а в апреле – 6 миллионов.

В декабре в Мексике началась вакцинация медицинского персонала препаратом компании Pfizer. К настоящему времени сделано более 677,5 тысячи уколов. Всего в стране ковидом заразились около 2,06 миллиона человек, умерли 159 533 пациента.

Накануне один из ведущих научных журналов мира The Lancet высоко оценил итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который совместно с центром имени Гамалеи производит "Спутник V", заявил, что Россия играет важнейшую роль в борьбе с COVID-19. "Спутник-V" – это одна из лучших вакцин в мире, – уверен он. – И речь идет не только об эффективности – более 90%, но и о том, что она более доступна, о том, что ее легче транспортировать".