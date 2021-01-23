Холодная зима заставила Европу вспомнить про уголь

В Европе ударили рекордные морозы. В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник опустилась до минус 28 градусов – впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в движении поездов.

В Чехии была зафиксирована самая холодная ночь в этом году. Во многих районах страны столбики термометров показали минус 20.

Германию еще в прошлые выходные замело снегом. В Баварии на улицах городов выросли большие сугробы. Снежный буран повалил множество деревьев и стал причиной увеличения количества ДТП.

До этого аномальный холод охватил Испанию. В двух провинциях страны похолодало до минус 25 градусов. Рекордно низкие температуры воздуха отмечались даже в тех регионах, где, как правило, тепло и зимой – холодный воздух захватил Валенсию, Барселону, Севилью и Мурсию.

На фоне холодной зимы потребители в Евросоюзе показали спрос на российские газ и уголь. Цены на газ выросли примерно на 20 процентов, достигнув 335 долларов за тысячу кубометров, что сопоставимо с уровнем цен сентября 2018 года. Повышение стоимости голубого топлива подтолкнуло многие европейские страны к возобновлению закупок российского угля. Его основными покупателями в Европе стали Германия, Нидерланды и Польша. Об этом еще в рамках Гайдаровского форума рассказал вице-премьер России Александр Новак.

"Холодные температуры и повышение цен на газ привели к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля из России резко вырос: если раньше было нерентабельно отправлять его в Европу, то сейчас поставки возобновились", – заявил министр.

Как отметил Александр Новак, возобновляемые источники энергии не смогут покрыть растущее энергопотребление в мире в ближайшие годы. А это значит, что спрос на традиционные углеводороды продолжит увеличиваться.

"Заменить Россию в качестве поставщика энергоносителей некем. А система, которая создается в данный момент, которая предполагает безуглеродную энергетику, выводящую за скобки все традиционные энергоносители и генерацию, имеет ряд рисков, которые уже начали проявляться за последние годы, но в значительной степени игнорируются", – отметил Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Да и глобальное потепление пока еще не отменило холодные зимы на европейском континенте. И рекордные морозы в очередной раз подтвердили, что страны Евросоюза нуждаются в российском газе и даже угле.