Замдиректора НИИ уха, горла, носа и речи попался на взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, об этом стало известно в субботу, 23 января.

По данным пресс-службы управления ведомства по Санкт-Петербургу, фигурантом расследования стал 66-летний заместитель директора по клинической работе научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи.

Следствие полагает, что в период с 2018 по 2020 год замдиректора пользовался возможностями, которые давала его должность, и определял виды и размеры надбавок, доплат и других выплат, после чего требовал от подчиненных передавать ему часть полученных денежных средств.

Также руководитель брал от сотрудников деньги в качестве платы за общее покровительство на работе. Общий нелегальный доход составил около двух миллионов рублей.

Сейчас мужчине предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и продолжается работа по выявлению новых эпизодов преступной деятельности.