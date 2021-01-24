Замглавы НИИ уха, горла, носа отправили под домашний арест

В Санкт-Петербурге в воскресенье суд отправил под домашний арест до 28 февраля 2021 года замдиректора по клинической работе городского НИИ уха, горла, носа и речи Олега Коноплева.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки, пишет ТАСС.

В пресс-службе судов Петербурга отметили, что Коноплев не признает себя виновным и не дает показаний.

Он попросил суд позволить ему заниматься врачебной деятельностью, избрав меру пресечения без лишения свободы.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, Коноплева с 2018 по 2020 год получал деньги от подчинённых, начисленных им в качестве заработной платы и премий.

Продвижение по службе для них так же зависело от размера выплат замдиректору. Следствие установило, что обвиняемый получил более 2 миллионов рублей.