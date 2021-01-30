Высокопоставленная сотрудница московского управления Роспотребнадзора попалась на взятке

Савеловский районный суд Москвы 30 января арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному округу Москвы Викторию Зотову и руководителя группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова.

Они проходят подозреваемыми по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Наказание по этой статье – от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Предполагаемый взяткодатель, глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин, также арестован.

Все фигуранты дела заключены под стражу на два месяца, до 29 марта, пишет ТАСС.

Никаких подробностей по этому делу в суде не сообщили.

Центр "Экология" проводит научные исследования и осуществляет разработки в области естественных и технических наук.