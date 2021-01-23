Глава Консервативной партии Уэльса уходит на фоне скандала

Глава Консервативной партии Уэльса Пол Дэвис, уличенный в нарушении антиковидных ограничений, ушел в отставку. Дэвис заявил, что, хотя не пошел против буквы запретов, потерял доверие и уважение коллег, партии и жителей Уэльса.

Ранее Дэвиса вместе с несколькими членами валлийского парламента застали за распитием алкоголя в здании Сенедда.

В то время (декабрь прошлого года) уже действовали требования сократить число социальных контрактов и частичный запрет на продажу алкогольных напитков в пабах, барах и ресторанах.

По словам самого Дэвиса, два раза он обедал с коллегами в комнате отдыха с бокалом алкоголя, но они соблюдали дистанцию, и никто из них не был сильно пьян, как сообщали СМИ.

Дэвис объяснил сой уход с пота желанием избежать затяжного скандала и дополнительного вреда интересам валлийских консерваторов, пишет ТАСС.