Семен Елистратов – чемпион Европы в шорт-треке

Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 1 500 метров. Соревнования проходят в польском Гданьске.

В финальном забеге участвовали два россиянина. Семен Елистратов с результатом 2 минуты 18,384 секунды стал победителем. Денис Айрапетян занял второе место, опередив голландца Шинки Кнегга. Еще один российский спортсмен Константин Ивлев занял седьмое место.

30-летний Семен Елистратов в 12-й раз стал чемпионом Европы. Также счету Семена золотая олимпийская медаль и победа на чемпионате мира.