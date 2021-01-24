Елистратов завоевал золото в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку

Олимпийский чемпион Семен Елистратов стал победителем в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске и завершатся в воскресенье, 24 января.

Елистратов по ходу соревнований первенствовал в забегах на 1000 и 1500 метров. В забеге на 3000 россиянин стал пятым, а на 500 метров – не сумел пробиться в полуфинал.

30-летний уроженец Уфы в четырех дисциплинах чемпионата Европы набрал 71 очко и занял первое место в многоборье. Серебро взял итальянец Пьетро Зигель (55 баллов), бронзу – нидерландец Ицхак де Лат (55).

Таким образом, Семен завоевал свое третье золото первенства Европы в многоборье. Ранее он это делал в 2016 и 2017 годах.