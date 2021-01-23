Конфликт с "тайным зятем" влиятельного чиновника

Предприниматели из Оренбургской области заподозрили конкурентов в поджоге фермы. Люди винят во всем родственников главы района: говорят, его бывший зять – чуть ли не криминальный авторитет. А что думает сам влиятельный чиновник?

Эта запись с камеры видеонаблюдения – теперь главная улика в уголовном деле о поджоге. Камера установлена в фермерском хозяйстве Бузулукского района Оренбургской области. Видно, как на стоянку заезжает легковой автомобиль. Затем машина сдает задом, водитель паркуется в темноте. Через минуту в кадре уже яркое зарево.

Горит стог сена. Хорошо различима фигура, которая бежит к автомобилю. Через несколько минут появляются хозяева фермы. Они пытаются потушить огонь и вызвать пожарных.

Пламя едва не перекинулось на сельхозтехнику, стоявшую рядом. Хозяйка фермы Ольга Волкова рассказывает: это уже не первый случай. Летом неизвестные сожгли комбайн. Женщина уверена: к поджогам причастны конкуренты.

"Ранее супругу позвонил Вадим Толмачев – он прямо представился. Начал на него кричать, материться, какие-то слова угрожающие говорить. И мы уже каждый день не спали с мужем. Наблюдали по камерам", – рассказывает она.

Вадим Толмачев – бузулукский предприниматель. Судя по открытым источникам – учредитель нескольких сельхозпредприятий. Но среди местных жителей он больше известен как "тайный зять" главы района Николая Бантюкова.

Несколько лет назад Толмачев и его жена Мария – дочь чиновника – развелись. Но люди поговаривают, что фиктивно: супруги якобы продолжают жить вместе. А еще, по данным оренбургских журналистов, Толмачев может иметь отношение к преступному миру. Вот цитата из статьи о событиях минувшего лета.

- Сообщается, что сходка, которую вчера накрыли полицейские в Бузулукском бору, собралась по приглашению Вадима Толмачева – "тайного зятя" главы Бузулукского района Николая Бантюкова.

Николай Бантюков в кресле главы района сидит второй срок подряд. До этого руководил сельхозпредприятием "Липовское". Сегодня, как это часто бывает, успешный семейный бизнес ведет дочь Мария. Похоже, не без поддержки влиятельного папы и, возможно, официально бывшего мужа. Наша съемочная группа решила выяснить у чиновника: неужели и правда его зять причастен к поджогам?

– Как вы можете прокомментировать тот факт, что возможно это было произведено членами вашей семьи, конкретно вашим зятем?

"Да, я знаю Ольгу Анатольевну Волкову, знаю давно. Мы помогали ей, и в отношении получения гранта, полтора миллиона она у нас получала. Желающих было много, но все-таки, как женщине, мы ей помогли", – говорит Николай Бантюков.

На конкретный вопрос – размытый ответ. Чиновник, похоже, предпочитает хвастаться, а не оправдываться. Пострадавшая Ольга Волкова три года назад действительно получила грант. Полтора миллиона рублей вложила в фермерство. Сейчас ее предприятие обрабатывает более 800 гектаров. Почти половина земель принадлежит пайщикам.

Бузулукский район – аграрная зона Оренбуржья. Когда-то здесь находились колхозы, а после его развала люди получили паи – примерно по 11 гектаров. Но большинство эти наделы не обрабатывают, а сдают в аренду фермерским хозяйствам. Взамен получают зерно – это так называемая натуроплата.

По словам Ольги Волковой, не так давно в полку ее пайщиков прибыло. Люди перешли к ней от конкурентов – с того самого предприятия "Липовское", которое принадлежит семье главы района.

"У нас не стало доверия к тому хозяину, у которого мы были. Они нас начали обманывать. Сначала давали по тонникам, первый год, потом по 800 килограммов, – говорит жительница Бузулука Надежда Объедкова. – Потом мы ходили на прием к самому Николаю Александровичу Бантюкову. Но он нас даже не принял".

Нет пайщиков – нет и земель. А значит, нет и прибыли. Это, считает Ольга Волкова, и стало искрой для огненного конфликта. Мы решили узнать мнение так называемых конкурентов – директора предприятия "Липовское" и по совместительству дочери главы района Марии Толмачевой.

Словно потомственная помещица, она приняла нас в просторном кабинете, очень похожем на папин, чиновничий. Сидя в классических интерьерах, доставшихся от отца, Мария Николаевна с легкостью рассуждала о сложностях сельскохозяйственного бизнеса и нелестно отзывалась о пострадавшей Ольге Волковой.

"Человек не очень некорректно себя ведет, и ругается она не только с нами. Я еще раз повторю, она убеждена, что с ней должны поделиться землей. Но так случилось, что она начала заниматься этим намного позже, чем другие организации. Соответственно, земля вся занята!" – говорит Мария Толмачева.

Семья хозяина бузулукских земель уверяет: их оклеветали. Глава района опечален. Похоже, ситуация впервые вышла из-под его контроля.

"Мне очень жаль, что это происходит именно в нашем районе. Неприятно даже это лицезреть и слушать. Но такого у нас никогда не было", – говорит Николай Бантюков.

Никогда такого не было – и вот опять. Оказалось, это не единственный поджог в районе. Предприниматель Сергей Симонов лишился двух автомобилей. По странному стечению обстоятельств, огонь охватил транспорт тоже после бизнес-разногласий с так называемым "тайным зятем" чиновника. Сергей Симонов с опаской говорит о поджоге и аккуратно подбирает слова.

- Вы с чем связываете эти происшествия, которые произошли с вами?

– Однозначно такие же, как и у Ольги, проблемы были. Земля – и войны из-за этого происходят.

- Но вы в той войне проиграли?

– Конечно, проиграл.

– А кому конкретно? Можете фамилию назвать?

- Тот же человек, который и Ольге угрожал.

Где сейчас находится сам бывший зять чиновника Вадим Толмачев, неизвестно. На работе бизнесмена не застать. Удалось лишь связаться с ним по телефону.

- Мы сейчас готовим исковое заявление в суд о клевете, занимаемся этим вопросом.

Теперь в огненном фермерском конфликте будет разбираться полиция. Удивительно, но уголовное дело возбудили лишь после того, как программа "Дежурная часть" заинтересовалась этой темой. Хотя, казалось бы, это должно было произойти еще летом – после первого поджога на ферме Ольги Волковой.

Пока неясно, как скоро удастся потушить пожар раздора, и станет ли все тайное явным. На время разбирательств предпринимательница Ольга Волкова собирается усилить охрану своей фермы.