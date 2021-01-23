"Осьминог" из парламента все же лишился кресла

Бывший вице-спикер Бурятского парламента Баир Жамбалов наконец предстал перед судом. Он лишился высокого кресла после обвинения в смертельном ДТП. По версии следствия, политик сбил на машине девушку и оставил ее умирать на 20-градусном морозе. Только съемочной группе программы "Дежурная часть" удалось пообщаться с влиятельным подсудимым.

Бывший вице-спикер Бурятии Баир Жамбалов долго избегал этой встречи. Простой житель деревни Батурино Максим Бурчевский, напротив, ждал ее больше года. Некогда влиятельный политик приехал к зданию суда на черной иномарке с личным водителем. Бурчевский добирался до областного центра несколько часов на перекладных. Сегодня он впервые посмотрит в глаза человеку, который, предположительно, лишил его самого главного в жизни – дочери. Жамбалов, словно царек, горделивой походкой заходит в храм правосудия в окружении свиты из адвокатов и журналистов.

Эта скандальная история потрясла Бурятию год назад. Вечером 5 января 2020-го Жамбалов с друзьями возвращался с рыбалки на нескольких автомобилях. Проезжая деревню Батурино, "Ленд Крузер" политика сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. Внедорожник протащил пешехода на капоте почти 80 метров, а после скрылся. Лихач в 20-градусный мороз оставил девушку умирать на дороге. Кто-то из местных жителей якобы видел, как водитель и пассажир авто поменялись местами. А через несколько часов в полицию явился друг влиятельного политика Галуст Пилосян – вот его возможное фото – и заявил, что именно он находился за рулем внедорожника. Следователям понадобилось почти полгода, чтобы доказать обратное и предъявить обвинение в смертельном ДТП вице-спикеру Жамбалову.

"Велась кропотливая работа. Были назначены и проведены более десяти сложных, затратных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей, проведено пять осмотром места происшествия, организован и проведен следственный эксперимент, и полностью воссоздана картина трагедии", – рассказывает старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Бурятии Дмитрий Столяров.

"Прокуратура Республики Бурятия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением лица в опасном для жизни состоянии", – информирует старший помощник прокурора Республики Бурятия по взаимодействию со СМИ Лариса Петрова.

Отец погибшей Галины Максим Бурчевский вспоминает: во время следствия высокопоставленный фигурант дела пытался купить не только свидетелей, но и молчание родителей.

"В самом начале, еще когда он был подозреваемым, были некие действия, предпринимались попытки подкупить, чтобы я сидел ровно, никуда не лез, что все само решится, чтобы не настаивал, что там Жамбалов, а не Пилосян. Достаточно приличную сумму предлагал", – вспоминает Максим Бурчевский.

Парламентарий Баир Жамбалов вину так и не признал. Громкое уголовное дело его, похоже, вообще не сильно беспокоит. Вот незадолго до заседания политик в дорогом спортивном костюме, развалившись на скамейке в судебном коридоре, о чем-то беседует с адвокатом. Появлению журналистов он явно не рад. Глаза над медицинской маской быстро и хаотично бегают. Некогда красноречивый политик словно боится сказать слово.

– Здравствуйте! Можно задать вам несколько вопросов? – обращается к нему журналист.

– Нет, нет, нет! Не надо!

– Вашу позицию просто выразить...

– Нет, нет, не надо!

Жамбалов закрывает рукой камеру, резко вскакивает и демонстративно поворачивается спиной к съемочной группе. Неудобные вопросы повисают в воздухе.

Убитый горем Максим Бурчевский, видимо, так и не узнает, знакомо ли чувство стыда человеку, который, возможно, погубил его дочь.

С Жамбаловым они встретились в коридоре. Отец девушки ждал банального "простите" – вероятный убийца Галины даже не удостоил его взгляда. В тесном коридоре авторитетный политик трусливо пронесся мимо Бурчевского и слегка оттолкнул журналистку.

"Он считает себя не виноватым, ему извиняться не за что", – комментирует ситуацию отец погибшей девушки.

Пока шло следствие, Жамбалов несколько месяцев провел под домашним арестом. Но, очевидно, жизнь в четырех стенах просторной трешки в центре Улан-Удэ утомила бывшего политика. За неделю до Нового года он попросился на волю: видимо, хотел отметить праздник с размахом. Судья, как добрый Дед Мороз, исполнил это желание и отпустил Жамбалова на все четыре стороны. Вот как сам политик после беготни по коридору объяснил это решение.

"Мало свободного времени, я человек активной жизненной позиции", – говорит Жамбалов.

"С самого начала эта ситуация не может вызвать ничего другого, кроме возмущения, потому что, если бы Жамбалов, как я предполагаю, с самого начала принял какие-то действенные меры, девушка осталась бы жива. Именно трусость, по моему убеждению, возможно, желание скрыть какое-то свое поведение, состояние, в котором, допускаю, он находился в этот момент, и заставила их, по сути, бросить умирать девушку на шоссе. То, что смерть девушки – на совести Жамбалова, я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, есть ли у Жамбалова та самая совесть", – говорит депутат Госдумы Александр Хинштейн.

54-летний Баир Жамбалов в политике давно. Начинал с кресла депутата в местном парламенте, в 2018-м занял пост вице-спикера Народного хурала Бурятии. Рассказывал о заслугах, контролировал ремонт дорог, посещал народные праздники.

"Ну конечно, скучаю по району по родному. Благо район здесь недалеко, всего 170 километров, поэтому, когда удается, всегда приезжаю", – рассказывал политик в одном из интервью.

Говорят, в поездках Жамбалова нередко сопровождал тот самый друг – бизнесмен Галуст Пилосян. Судя по данным из открытых источников, владелец нескольких компаний. Но основной доход связан со строительством. Бурятские журналисты отмечали: по странному совпадению, фирма Пилосяна всегда выигрывала самые выгодные тендеры. С 2011 года он освоил по госконтрактам почти 700 миллионов рублей. А еще у Пилосяна есть личная пекарня в центре Улан-Удэ. Съемочная группа "Дежурной части" приехала туда, чтобы пообщаться с бизнесменом. Но он трусливо заперся в своем кабинете. На его защиту грудью встала секретарь.

Семья Бурчевских живет скромно: выручает домашнее хозяйство. Маленький дом, надо поднимать еще двоих детей. Погибшая Галина училась в местном колледже, мечтала стать врачом. В ее комнате все так же, как в день гибели: аккуратно заправленная кровать, любимая мягкая игрушка, на стене – фотографии с друзьями, на столе – календарь за 2020 год. Для Бурчевских жизнь остановилась год назад.

"Семье надо бороться до конца", – подчеркивает адвокат Шота Горгадзе.

"Я очень рассчитываю на то, что суд объективно во всем разберется, без оглядки на его недавний статус и его влияние в регионе, которое очевидно, имеется", – говорит Александр Хинштейн.

Судебный процесс по громкому уголовному делу только стартовал и обещает быть долгим и скандальным.

Похоже, единственное, о чем жалеет влиятельный фигурант дела Баир Жамбалов, так это о потере теплого местечка в республиканском парламенте. Он, словно осьминог, вцепился щупальцами в свое кресло и не хотел расставаться с высоким статусом. Даже будучи в статусе обвиняемого, пытался через суд восстановиться в должности.

После первого судебного заседания некогда влиятельный политик, расталкивая журналистов, сел в черное авто с личным водителем и умчался вдаль. Отец погибшей девушки Максим Бурчевский вернулся в родную деревню. В глазах вероятного убийцы своей дочери он так и не увидел ни грусти, ни раскаяния.