Скандал с депутатом в офицерском кителе

Большой скандал в небольшом городке Людиново Калужской области. Там местный депутат и по совместительству директор автошколы устроил пьяное ДТП – так считают полицейские. Сам же народный избранник уверяет, что его подвели дела сердечные. Только нашей съемочной группе удалось разыскать проштрафившегося депутата и выяснить, зачем он нарядился в офицерский китель, для чего слушал собственные песни, и кто теперь будет учить в автошколе правилам вождения?

Мужчина, театрально размахивающий руками перед инспекторами ДПС, – большой человек в небольшом городе Людиново, что в Калужской области. Сергей Ефремов – депутат местной думы и директор автошколы в одном лице. Поздним праздничным вечером его колесницу с вывеской "Автошкола" вынесло на встречную полосу прямо в бампер другой машины – то ли из-за низкой температуры на улице, то ли из-за высоких градусов внутри водителя.

Депутат Ефремов недоумевал, мало того, что простолюдины из Людинова потребовали у него документы, так еще и настаивают на медосвидетельствовании! Он ведь признался, что не сидел за рулем. Очевидно, машиной управлял человек-невидимка. Депутат, похоже, и не думал прекращать этот дорожный спектакль. Во втором акте он схватился за сердце и потребовал врача. Зрители в погонах представление не оценили и забрали эмоционального водителя в отдел. А после составили в отношении депутата протокол об административном правонарушении.

"В результате инцидента пострадавших нет. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. Он был отстранен от управления транспортным средством", — приводит подробности начальник ОИиОС УМВД России по Калужской области Елена Лесик.

После лихого заезда народный избранник исчез, его мобильный недоступен. На рабочем месте Ефремов не появляется. Быть может он коротает свое время в загородном доме? У ворот припаркована та самая учебная машина из скандальной видеозаписи. Дверь металлического забора с массивной решеткой и вензелями на мгновенье приоткрылась и тут же оглушительно захлопнулась. Пролепетав из-за забора что-то бессвязное, народный избранник все же пригласил нашу съемочную группу в дом. Двухэтажный кирпичный особняк заметно выделяется на фоне соседских. Во дворе – баня, гараж. Внутри дома – стройматериалы, идет ремонт. Ефремов тяжело вздыхает и признается, что все беды от женщин. Его беда – от бывшей жены.

"10 месяцев я живу без жены. Понимаете, 10 месяце! Терроризирует она меня", — начал свой рассказ депутат и тут же схватился за сердце. Но позже успокоился и рассказал, что бывшая жена претендует на дом, квартиру, автомобиль и небольшой бизнес – автошколу. Вот одинокое сердце в момент ДТП и дало сбой. Даже сейчас при воспоминании об аварии у Ефремова подскакивает давление. От волнения народный избранник блуждает с тонометром по комнатам. Не может отыскать розетку в собственном доме.

Чтобы успокоиться, депутат предлагает послушать музыку. Нет, не классическую, а в собственном исполнении. Оказалось, он не только печется о народе и руководит автошколой. В прошлом военный Ефремов увлекается вокалом. И часто выступает на городских праздниках в мундире подполковника. Вот и сейчас затягивает: "Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново".

Напитавшись энергией собственного пленительного баритона, подполковник в запасе Ефремов решает раскаяться. Говорит, что скандальный заезд – черное пятно на его белоснежной репутации:

"Меня аж прям шатает, даже сейчас шатает. Конечно же, мне хочется извиниться перед коллегами по думе, потому что случай неординарный. Этим случаем я немножко запятнал, чуть-чуть офицерство запятнал", — оправдывается Сергей Ефремов.

Он признается, в соцсетях его выставили алкоголиком, но в момент ДТП он был трезв как стеклышко: "Я не пил. У меня сердце". А отказ от медосвидетельствования связан с тем, что депутат боялся разволноваться еще сильнее: "Я прям задыхаюсь". Народный избранник, похоже, "задыхается" в рамках домашнего театра. Ефремов провожает нашу съемочную группу, нарядившись в офицерский китель — с реквизитом проблем явно нет.

— Почему вы на учебном автомобиле ехали? Вы его используете как личный автомобиль?

— Ну да. Нет! Я его просто арендую у хозяина.

— Так вы же владелец автошколы?

— Ну и что?

— Автомобиль принадлежит другому человеку?

— Ну да.

Попрощавшись с депутатом, направляемся в его автошколу. Заведение сейчас закрыто. То ли учить некому, то ли теперь уже некого. Весть о крутом депутатском вираже разнеслась по всему городу. Дошла даже до местного парламента, где и заседает народный избранник Ефремов.

Возможно, скоро Ефремову придется покинуть теплое депутатское кресло. На ближайшем заседании коллеги должны оценить его скандальный заезд. Пока же председатель людиновской думы Игорь Синицын пребывает в раздумьях и отвечает общими заученными фразами: "Когда я получу официальный документ, тогда я уже могу дать какие-то объяснения, комментарии".

Простые же люди из Людинова свое решение уже приняли. Им нужен тот, кто починит плохие дороги и построит детские площадки. "Выбирали мы, мы ему доверяли, мы ему верили, мы за него проголосовали. И попасть в такую нелепую ситуацию — это очень печально", — говорят местные жители.

Что же на самом деле случилось в тот праздничный вечер – так и остается загадкой. Разбираться в этом теперь будет суд. Сергея Ефремова могут лишить прав, и из влиятельного водителя он превратится в простого пешехода. Может, от пеших прогулок и на сердце полегчает.