"МанСити" пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" добился победы над командой четвертого дивизиона "Челтнем Таун" в борьбе за путевку в 1/8 финала Кубка Англии. Для этого подопечным Хосепа Гвардиолы пришлось совершить камбэк.

"Горожане" пропустили первыми, когда на исходе часа игры их ворота поразил Алфи Мэй – игрок "Челтнема". Кардинально перевернуть ход матча футболистам "Сити" удалось в заключительные минуты матча – с 81-й по 94-ю минуту, когда по голу забили Фил Фоден, Габриэл Жезус и Ферран Торрес.

Таким образом, "Манчестер Сити" завоевал место в следующей стадии Кубка Англии, где сыграет с валлийским клубом "Суонси Сити" – командой второго по силе дивизиона английского футбола (Чемпионшипа).