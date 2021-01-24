"Челси" обыграл "Лутон Таун" в Кубке Англии благодаря хет-трику Абрахама

В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу лондонский "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" обыграл команду второго по силе дивизиона страны "Лутон Таун" – 3:1.

У победителей хет-трик оформил Тэмми Абрахам, забивший мячи на 11-й, 17-й и 74-й минутах. У гостей единожды на 30-й минуте отличился Джордан Кларк.

Отметим, что немецкий форвард "синих" Тимо Вернер в концовке встречи могу увеличить разницу в счете, но не сумел реализовать пенальти.

В параллельной встрече турнира "Лестер Сити" на выезде переиграл "Брентфорд" (3:1), а "Фулхэм" дома уступил "Бернли" (0:3).

Таким образом, "Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с "Барнсли". "Лестеру" на этой стадии турнира будет противостоять "Брайтон", а "Бернли" – победить встречи "Борнмут" – "Кроули Таун".