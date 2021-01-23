У "России 24" в YouTube – 6 миллионов подписчиков

Число подписчиков канала "Россия 24" на YouTube превысило 6 миллионов человек. Еще в конце мая 2020 года аудитория канала составляла 5 миллионов – за 10 месяцев она выросла на 1 миллион подписчиков. За последний месяц на канал подписались 100 тысяч человек.

Число просмотров за 2020 год превысило 2 миллиарда. В январе 2021 года канал насчитывает 20 миллионов уникальных зрителей и 120 миллионов просмотров. Основная аудитория канала – люди в возрасте от 25 до 44 лет, 70 процентов – мужчины.

"Россия 24" – единственный российский информационный канал с круглосуточным вещанием. Последние новости России и мира, политика, экономика, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое.