"Россия 24" и "Россия 1" стали самыми цитируемыми в 2020 году

"Россия 24" и "Россия 1" возглавили топ-10 самых цитируемых в СМИ телеканалов в 2020 году. Это следует из рейтинга, который подготовила компания "Медиалогия".

Отмечается, что в эфире "России 24" выступили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других государственных деятелей. Действительно, телеканал часто показывает эксклюзивные кадры с различных совещаний и мероприятий.

В топ-8 самых цитируемых радиостанций также попали "Вести ФМ".

Недавно в копилке достижений телеканала "Россия 24" появилось еще одно: число подписчиков на YouTube-канале превысило шесть миллионов человек.