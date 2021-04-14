Сериалы в России смотрят только молодые и пожилые

Почти половине жителей России (44%) не хватает времени на просмотр сериалов. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом у 45% россиян свободного времени на просмотр сериалов достаточно. Об этом говорят молодые люди в возрасте 18-24 лет (61%) и пожилые старше 60 лет (62%).

По данным ВЦИОМ, как правило, не хватает времени на сериалы соотечественникам в возрасте 25-34 лет (61%) и 35-44 лет (54%).

За последние полгода 69% россиян начали смотреть короткие видеоролики и сериалы. Чаще всего им это удавалось в транспорте (21%), во время еды (19%), дома (16%), в свободное время (8%), перед сном (8%).

Всероссийский опрос проводился 1 апреля 2021 года при участии 1 600 респондентов старше 18 лет.