ФРГ ждут суды в случае остановки проекта Nord Stream 2

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце рассказала о правовых последствиях для Берлина в случае, если Германия примет решение об остановке проекта "Северный поток – 2".

Решение о строительстве газопровода было принято "много лет назад", подчеркнула Шульце. В настоящее время "Северный поток – 2" почти готов и одобрен в правовом порядке.

"Я могла бы представить себе и другие решения", – отметила министр. Но, если Германия остановит проект, будет нанесен частичный ущерб, и, возможно, начнется судебное разбирательство, с которым Берлину придется столкнуться.

Nord Stream 2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья Российской Федерации до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопровода – 55 миллиардов кубометров газа в год, напоминает РИА Новости. Против осуществления проекта активно выступают Соединенные Штаты Америки, которые продвигают свой сжиженный природный газ в страны Евросоюза, а также Украина и некоторые другие страны Европы. В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская компания Allseas остановила проект.

Прокладку газопровода продолжили через год – в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил в водах Германии 2,6 километра труб. В результате остались недостроенными порядка 148 километров газопровода из общей протяженности его двух ниток в 2460 километров. В настоящее время необходимо уложить еще 120 километров в водах Дании и почти 28 километров – в водах Германии. Возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января текущего года согласована с властями Дании. Разрешение Германии для "Фортуны" действует до конца мая.