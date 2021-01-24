Не хватило. Экс-игрока "Зенита" оставили без золотой медали за победу

Бывший защитник "Зенита" Луиш Нету, на данный момент выступающий в составе лиссабонского "Спортинга", попал в неприятную ситуацию. После завоевания Кубка португальской лиги игроку не вручили золотую медаль.

В финале турнира "Спортинг" встречался с "Брагой" и выиграл со счетом 1:0 – автором единственного гола матча стал Педро Порро.

На церемонии награждения "львов" организаторы не вручили медаль победителя Нету, стоявшего одним из последних в очереди. Позади него оставались только капитан команды Себастьян Коутс и главный тренер Рубен Аморин.

Всего для команды-победителя было изготовлено 40 медалей, и когда стало ясно, что их не хватает, то президент лиги решил оставить Нету без медали, чтобы их получили тренер и капитан.

Сам бывший зенитовец так прокомментировал этот инцидент: "Я остался с Себой до конца, чтобы поднять кубок, и даже подумал, что у меня все-таки есть медаль. Нет проблем, уверен, что медаль мне все-таки дадут", – заявил Нету изданию Record.